Gaza, palestinesi commemorano il Giorno della Terra: “Abbiamo perso tutto, siamo condannati”

Il popolo palestinese celebra il Land Day, Giorno della Terra (Yom al-Ard), come ogni anno dal 1976. Il 30 marzo di 50 anni fa sei palestinesi vennero uccisi dalle forze israeliane durante le proteste contro la confisca dei territori. La situazione oggi nella Striscia di Gaza continua a essere critica e gli sfollati hanno commemorato il Land Day circondati da cumuli di macerie. “Il Giorno della Terra ci sta molto a cuore perché questa è la nostra terra e rimarrà nostra. Siamo stati sfollati più volte ma ogni volta che gli israeliani causano distruzione, noi torniamo e cerchiamo di ricostruire le nostre vite da zero”, ha detto da Khan Younis Raja al-Aqqad. “Ho perso mia madre. Ho perso la mia casa. Ho perso tutto. Non ci è rimasto nulla. Cosa vedete che ci sia rimasto? Non è rimasto nulla. Abbiamo subito il disastro di una vita. Siamo condannati“, ha aggiunto la donna tra le lacrime.