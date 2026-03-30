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lunedì 30 marzo 2026

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Dua Lipa, la popstar sarà la curatrice del London Literature Festival 2026

LaPresse
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Dua Lipa sarà la curatrice del London Literature Festival 2026, alla sua 19a edizione, che si terrà al Southbank Centre di Londra. La popstar (vincitrice di un Grammy e di un Brit Award) supervisionerà la programmazione durante il weekend di apertura, il 24 e 25 ottobre, e contribuirà con diversi eventi attraverso il Service95 Book Club, da lei fondato nel 2023. Il festival fa parte delle celebrazioni per il 75° anniversario del Southbank Centre e si svolgerà durante l’Anno Nazionale della Lettura. Il Service95 Book Club di Dua Lipa propone ogni mese una selezione di libri e interviste agli autori in un podcast. L’artista, inoltre, ha utilizzato la piattaforma per mettere in luce le difficoltà di accesso alla lettura, comprese le questioni relative alla censura.