Don Ciotti, conferito al fondatore di Libera il Sigillo Civico della città di Torino

Conferito a Don Ciotti il Sigillo Civico della città di Torino. “La cerimonia si è tenuta in municipio. È la città che è entrata nella mia vita, mia, della mia famiglia e che vi auguro, condividendo questo sigillo, possa essere la città che continui ad accogliere tante altre persone”, ha detto il fondatore di Libera che ha dedicato il Sigillo ai bambini. “Qui ho trovato l’affetto, ho trovato una strada da percorrere, ho costruito con tanta gente di questa città questi percorsi e da Torino sono nate tante realtà nel mondo del sociale a livello nazionale e internazionale”, ha aggiunto Don Ciotti.