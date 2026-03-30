Antonio Banderas alla processione di Malaga per la Domenica delle Palme

Tra fede, tradizione e volti noti, prende il via la Settimana Santa in Spagna. A Malaga, l’attore Antonio Banderas ha partecipato alla processione della Domenica delle Palme, uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione cattolica del Paese. Dopo aver intonato un inno nella chiesa di San Giovanni, Banderas, indossando la tradizionale tunica da penitente beige con dettagli verde scuro, ha dato il via alla processione, ordinando la partenza del carro che trasporta la Vergine della confraternita “Lacrime e Favori”. Legato profondamente alla sua città natale, Malaga, l’attore partecipa a questo rito da oltre vent’anni. “Vedo sempre le tradizioni della mia terra, la nostra identità e il modo in cui viviamo le nostre feste, e sono felicissimo di essere qui”, ha dichiarato ai giornalisti. La confraternita di Banderas è una delle nove che hanno sfilato per ore tra le strette vie del centro storico, dando ufficialmente inizio alle celebrazioni.