Zendaya e i look sfoggiati durante il tour promozionale di "The Drama"

Zendaya sta rivivendo il suo recente periodo da sposa (con Tom Holland) durante il tour promozionale di “The Drama“, film diretto da Kristoffer Borgli. L’attrice recita al fianco di Robert Pattinson nei panni di una coppia di fidanzati la cui relazione va in crisi durante la settimana del matrimonio a causa di un segreto. La 29enne della California e il suo stilista Law Roach, durante le prime internazionali della pellicola, hanno deciso di portare sul red carpet una tradizione nuziale: indossare qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato e forse qualcosa di blu. A partire dal red carpet di Los Angeles, Zendaya ha scelto l’abito bianco di Vivienne Westwood che aveva già indossato agli Oscar del 2015. Alla premiere di Parigi è stato il momento di qualcosa di nuovo: la star di Hollywood ha optato per un abito bianco di Louis Vuitton, fatto su misura, con un fiocco e uno strascico nero. Per la premiere italiana a Roma ha vestito un abito nero Armani Privé con una profonda scollatura incorniciata da pietre, precedentemente indossato da Cate Blanchett al Festival del Cinema di Venezia. Fan e giornalisti adesso si aspettano che indossi qualcosa di blu.