Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 29 marzo 2026

Ultima ora

Tiger Woods lascia il carcere su cauzione dopo l'arresto per guida in stato d'ebbrezza

LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

Tiger Woods è uscito dal carcere ed è salito sul sedile del passeggero di un SUV scuro, con lo sguardo assente come nella foto segnaletica, mentre veniva portato via. Il prossimo passo dal punto di vista legale è affrontare le accuse di guida in stato di ebbrezza, danneggiamento di proprietà e rifiuto di sottoporsi a un test delle urine, che lo hanno portato a trascorrere otto ore venerdì nella prigione della contea di Martin, a circa 15 miglia dalla sua casa a Jupiter Island, in Florida. Il suo manager alla Excel Sports, Mark Steinberg, sabato non ha risposto a una richiesta di commento sull’arresto di Woods.