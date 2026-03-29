Tiger Woods lascia il carcere su cauzione dopo l'arresto per guida in stato d'ebbrezza

Tiger Woods è uscito dal carcere ed è salito sul sedile del passeggero di un SUV scuro, con lo sguardo assente come nella foto segnaletica, mentre veniva portato via. Il prossimo passo dal punto di vista legale è affrontare le accuse di guida in stato di ebbrezza, danneggiamento di proprietà e rifiuto di sottoporsi a un test delle urine, che lo hanno portato a trascorrere otto ore venerdì nella prigione della contea di Martin, a circa 15 miglia dalla sua casa a Jupiter Island, in Florida. Il suo manager alla Excel Sports, Mark Steinberg, sabato non ha risposto a una richiesta di commento sull’arresto di Woods.