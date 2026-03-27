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venerdì 27 marzo 2026

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Tiger Woods, incidente stradale per il campione di golf

Tiger Woods, incidente stradale per il campione di golf
LaPresse
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E’ la terza volta l’ex numero 1 al mondo è coinvolto in un incidente d’auto

 Tiger Woods è stato coinvolto in un incidente d’auto in Florida. Lo ha detto l’ufficio dello sceriffo della contea di Martin ai media, secondo cui l’incidente, con ribaltamento, è avvenuto non lontano da dove vive il campione di golf, a Jupiter Island. Secondo una fonte citata da CBS 12 non ci sono stati feriti gravi. E’ la terza volta che Woods è coinvolto in un incidente d’auto, l’ultima volta nel febbraio 2021 quando il suo SUV uscì di strada su una strada costiera a Los Angeles ad alta velocità, causandogli molteplici lesioni alle gambe e alle caviglie. Woods stava gradualmente tornando a giocare a golf dopo il settimo intervento chirurgico alla schiena subito lo scorso settembre. Non aveva ancora deciso se avrebbe potuto partecipare al Masters, in programma dal 9 al 12 aprile. 

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