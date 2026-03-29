Giornata internazionale della visibilità transgender, migliaia di persone in corteo a Lima

Attivisti e membri della comunità transgender peruviana hanno manifestato nel centro di Lima chiedendo maggiori diritti. Un evento importante per il Paese in quanto si tratta della prima marcia della storia del Perù organizzata da e per questa fetta della popolazione queer, in vista della Giornata internazionale della visibilità transgender che si celebra il 31 marzo. L’attivista Dany Silva ha denunciato che “l’aspettativa di vita media è di 35 anni” per i membri della comunità, “la transfobia ci sta uccidendo e noi vogliamo realizzare i nostri progetti di vita”.