No Kings, a Roma il corteo da San Giovanni devia il percorso verso il Verano

Il corteo No Kings ha raggiunto Piazza di Porta San Giovanni a Roma ma, considerata la partecipazione superiore a quella prevista, i promotori hanno presentato un preavviso al Questore per proseguire in corteo fino a piazza del Verano. L’itinerario per la prosecuzione del corteo è ora: via Carlo Felice, Porta Maggiore, Via dello Scalo San Lorenzo, tangenziale est fino all’intersezione con Via Tiburtina, Via Tiburtina, Piazzale del Verano. La sala operativa della Questura sta procedendo a rimodulare i servizi per garantire la sicurezza fino alla nuova destinazione. Secondo quanto si apprende, al corteo sarebbero presenti circa 25mila manifestanti. Un numero di gran lunga superiore a quello annunciato dai promotori dell’iniziativa.