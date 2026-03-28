Corteo ‘No Kings’ a Roma, c’è massima allerta: manifestanti cantano ‘Bella ciao’

Roma ‘blindata’ per il corteo “No Kings Italia”. Sono più di mille gli uomini e le donne delle forze dell’ordine messi in campo tra polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, rafforzati dalle unità della polizia locale di Roma Capitale, come stabilito durante il comitato per l’ordine e la sicurezza e durante il tavolo tecnico in questura. Gli agenti saranno, distribuiti lungo l’intero percorso e nei punti nevralgici del centro, per garantire ordine pubblico e prevenire possibili disordini in una giornata considerata ad alto rischio, per la possibile presenza di gruppi anarchici. Alle 14 da piazza della Repubblica partirà il corteo diretto a piazza di Porta San Giovanni. Gli organizzatori stimano la presenza di almeno 15mila persone, ma non si escludono numeri superiori vista l’adesione di oltre 700 tra collettivi, associazioni e realtà sociali. La manifestazione rientra nel contesto internazionale del weekend “Together. Contro i Re e le loro guerre”, richiamando partecipanti da tutta Europa. Particolare attenzione è rivolta alla presenza di gruppi dell’area antagonista, tra cui attivisti riconducibili ad Askatasuna, protagonisti negli ultimi mesi di mobilitazioni dopo lo sgombero del centro sociale torinese del 18 dicembre. Le forze di polizia monitorano inoltre possibili infiltrazioni anarchiche, anche alla luce del recente episodio avvenuto nel parco degli Acquedotti, dove i due anarchici Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano hanno perso la vita in seguito all’esplosione di un ordigno rudimentale che stavano preparando. Tiene banco il controllo effettuato dalla Polizia nei confronti dell’eurodeputata Ilaria Salis, su richiesta della Germania.
“Da quello che ho visto e ho letto è una cosa abbastanza inquietante. Mi dicono addirittura che sarebbe la richiesta di un paese terzo, non si capisce bene chi, che non c’entra anche nulla con la manifestazione, quindi è sicuramente un elemento inquietante, è bene che si faccia chiarezza perché trovo assolutamente non accettabile certe logiche che mettono in discussione il diritto di ognuno di manifestare liberamente democraticamente”. Così il segretario della Cgil Maurizio Landini, in piazza della Repubblica a Roma per partecipare alla manifestazione No Kings “Together. Contro i Re e le loro guerre”, rispondendo a una domanda sui controlli nella stanza d’albergo dell’eurodeputata Ilaria Salis.
Davanti alla basilica di Santa Maria degli Angeli viene rifinito un missile in legno che accompagnerà i manifestanti giunti da tutta Italia. Sulla cima spiccano fiori e la bandiera della pace, mentre lungo la struttura compaiono immagini dei conflitti in Medio Oriente. Tra i cartelli uno recita: “Terza guerra mondiale, ma che siete matti? Non la vogliamo studiare”. Numerose le bandiere della Palestina che sventolano al corteo.
“Questa è una manifestazione pacifica, democratica. Noi siamo contro qualsiasi forma di violenza, l’abbiamo sempre combattuta, e credo che oggi ogni cittadino può tranquillamente partecipare ed esserci”. Così il segretario della Cgil Maurizio Landini, in piazza della Repubblica a Roma per partecipare alla manifestazione No Kings ‘Together. Contro i Re e le loro guerre’, rispondendo a chi gli chiedeva della possibile presenza di Askatasuna. “Per quello che ci riguarda – prosegue – noi siamo qui in modo molto pacifico, non violento e vogliamo che la giornata abbia queste caratteristiche perché la democrazia si difende praticandola, a partire anche dal diritto di poter manifestare. Come è noto, nella nostra storia noi abbiamo sempre combattuto qualsiasi violenza e qualsiasi forma sfociata in violenza, sia esso stato lo stragismo fascista, sia esso stato il terrorismo di altra natura. In questo momento credo che sia importante dare valore alle centinaia di migliaia di persone che stanno manifestando in Italia e nel mondo e lo stanno facendo in forma molto tranquilla e molto pacifica”.
È partito ìda piazza della Repubblica a Roma il corteo di protesta ‘No Kings’, diretto a piazza San Giovanni. Alla manifestazione partecipano diversi esponenti del mondo politico e sindacale.
“Questa mattina sono stata svegliata nella stanza d’albergo in cui mi trovavo, intorno alle 7:30, dalla polizia. Hanno bussato alla porta, pronunciato il mio nome e mi hanno chiesto di aprire. Mi hanno poi chiesto di fornire loro un documento, io ho anche fatto presente che sono un’eurodeputata. Non mi hanno spiegato il motivo della visita, solo che si trattava di accertamenti. Mi hanno rivolto una serie di domande, sul mio arrivo a Roma, sulla manifestazione, se avevo oggetti pericolosi per parteciparvi. Questo controllo è durato circa un’ora e non mi è stato rilasciato alcun verbale. Dalla stampa ho appreso che si tratta di una segnalazione su iniziativa di uno Stato estero. E questo rende la vicenda ancora più grave, perché sarebbe uno Stato estero a mettere in discussione il mio mandato e quelle che sono le mie prerogative parlamentari. È una cosa che mette in discussione la democrazia in Europa, perché è successo a me ma potrebbe succedere a chiunque”. Così Ilaria Salis, eurodeputata Avs, intervenendo alla manifestazione ‘No Kings’ a Roma, dopo essere stata oggetto, questa mattina, di un controllo di polizia preventivo nell’hotel in cui alloggiava.
Oggi in tutti gli Stati Uniti si terranno le manifestazioni “No Kings”. Secondo gli organizzatori le proteste contro il presidente Usa Donald Trump potrebbero diventare tra le più grandi nella storia degli Stati Uniti. Complessivamente sono stati registrati oltre 3.100 eventi in tutti i 50 stati e in diversi altri paesi, con oltre 9 milioni di persone attese. Gli organizzatori hanno designato la manifestazione presso il Campidoglio del Minnesota a St. Paul come evento di punta a livello nazionale, riconoscendo come lo stato sia diventato l’epicentro della resistenza alla stretta sull’immigrazione di Trump. A rendere omaggio alla ricorrenza sarà Bruce Springsteen, che dovrebbe esibirsi con il brano “Streets of Minneapolis”.
Una delegazione del Movimento 5 Stelle è presente alla manifestazione “No Kings”. È composta tra gli altri da Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera e dai deputati, Francesco Silvestri e Gilda Sportiello.
“Oggi abbiamo incontrato il questore di Roma per avere chiarimenti sul controllo preventivo di cui è stata oggetto la nostra eurodeputata Ilaria Salis nelle prime ore di questa mattina. Il questore ha escluso categoricamente che questo controllo, che come leggiamo dai giornali sarebbe legato ad una segnalazione Shengen inserita dalla Germania agli inizi di marzo, sia legato alla manifestazione di oggi. Consideriamo questa una notizia positiva.
Tuttavia quanto accaduto è di una gravità inaudita che viola l’art.68 della Costituzione e le garanzie costituzionali di una eurodeputata italiana. Chiediamo al Ministro Piantedosi e al Governo la ragione per cui non è intervenuto presso il governo tedesco per ricordare e tutelare le prerogative di una parlamentare. In ogni caso chiediamo che oggi il governo ci dica quali iniziative intende intraprendere presso il governo tedesco a tutela delle garanzie costituzionali di Ilaria Salis”. Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.
Due i cortei: il primo, in programma tra le 12 e le 14, muoverà dall’area del Colosseo per raggiungere piazza della Repubblica, attraversando via degli Annibaldi, via Cavour, piazza dell’Esquilino e piazza dei Cinquecento, per poi proseguire su viale Enrico de Nicola e viale Luigi Einaudi. A seguire, dalle 14 alle 19, partirà il corteo principale, che percorrerà viale Luigi Einaudi, viale Enrico de Nicola, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana fino all’arrivo a piazza San Giovanni in Laterano. Il piano sicurezza prevede presidi fissi, pattugliamenti mobili e controlli preventivi, con particolare attenzione alle stazioni ferroviarie, alle fermate della metropolitana e alle principali vie di accesso al centro. Già dalle 11.30 sono scattate le chiusure al traffico e deviazioni, destinate a protrarsi fino al termine delle manifestazioni e comunque fino a cessate esigenze. Pesanti le ripercussioni sul trasporto pubblico: saranno infatti 33 le linee interessate da limitazioni o deviazioni, tra cui le principali direttrici urbane.