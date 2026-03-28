Milano, scoperta la targa in onore di Dario Fo e Franca Rame

Si è tenuta a Milano, in corso di Porta Romana 132, la cerimonia di inaugurazione della targa dedicata a Dario Fo e a Franca Rame in occasione del centenario della nascita del Premio Nobel per la Letteratura del 1997. Durante la cerimonia sono stati letti testi di Fo e Rame da parte degli allievi della Scuola di Teatro Luca Ronconi del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Desideria Cucchiara e Francesco Fontana e, oltre alla Vicesindaca Scavuzzo, interverrà la Presidente della Fondazione Fo Rame, Mattea Fo.