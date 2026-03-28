Ilaria Salis: "Controlli? Ho detto di essere eurodeputata, mi hanno chiesto del corteo"

“Questa mattina sono stata svegliata nella stanza d’albergo in cui mi trovavo, intorno alle 7:30, dalla polizia. Hanno bussato alla porta, pronunciato il mio nome e mi hanno chiesto di aprire. Mi hanno poi chiesto di fornire loro un documento, io ho anche fatto presente che sono un’eurodeputata. Non mi hanno spiegato il motivo della visita, solo che si trattava di accertamenti. Mi hanno rivolto una serie di domande, sul mio arrivo a Roma, sulla manifestazione, se avevo oggetti pericolosi per parteciparvi. Questo controllo è durato circa un’ora e non mi è stato rilasciato alcun verbale. Dalla stampa ho appreso che si tratta di una segnalazione su iniziativa di uno Stato estero. E questo rende la vicenda ancora più grave, perché sarebbe uno Stato estero a mettere in discussione il mio mandato e quelle che sono le mie prerogative parlamentari. È una cosa che mette in discussione la democrazia in Europa, perché è successo a me ma potrebbe succedere a chiunque”. Così Ilaria Salis, eurodeputata Avs, intervenendo alla manifestazione ‘No Kings’ a Roma, dopo essere stata oggetto, questa mattina, di un controllo di polizia preventivo nell’hotel in cui alloggiava.