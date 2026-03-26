Horizon Automotive: "Piano al 2028 accelera crescita, sinergie con Facile.it, ecosistema dealer e case costruttrici"

Horizon Automotive ha presentato il Piano industriale triennale 2026-2028 con un’ accelerazione del percorso di crescita. Un percorso “solido” in cui, grazie all’unione con Facile.it, si rafforza ulteriormente un ecosistema che genera valore per concessionari e case costruttrici. La Tech Mobility Company, in occasione della presentazione del Piano industriale a Milano, ha riunito la propria rete di dealer alla Horizon Dealer Convention 2026, per condividere risultati, visione e traiettorie di sviluppo. L’incontro ha visto protagonisti Luca Cantoni, Founder di Horizon Automotive, e Maurizio Pescarini, CEO di Facile.it.

Horizon Automotive conferma il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 2025, arrivando alla soglia dei 10.000 ordini nell’anno e consolidando così un modello di business che integra tecnologia e presenza territoriale e che si dimostra oggi “pienamente validato e scalabile”. Un ‘viaggio’ che negli ultimi tre anni ha portato l’azienda a crescere passando dai 9 milioni di fatturato del 2023 agli oltre 21 registrati lo scorso anno e, parallelamente, ad ampliare la rete in maniera progressiva.

Il Piano triennale prevede un’accelerazione sui volumi, con una crescita attesa degli ordini fino a oltre 20.000 unità al 2028 su tutti i canali digitali e fisici e con un’evoluzione progressiva dei principali indicatori economici. Horizon Automotive, Tech Mobility company con una rete composta da oltre 65 dealer partner e 19 store attivi in diciotto regioni, conferma quindi “la solidità del percorso di crescita” con risultati in linea con il piano industriale comunicato prima dell’M&A con Facile.it. Il focus strategico è sulle case costruttrici e sulla rete dei dealer, puntando alla solidità del rapporto con le società di noleggio. Al centro c’è un “ecosistema integrato che genera nuove opportunità commerciali per le case costruttrici e per i dealer, aumentando i volumi ed il giro d’affari”.

E’ stato Luca Cantoni, Founder di Horizon Automotive, in occasione della presentazione del Piano industriale, a sottolineare come nel 2026 Horizon Automotive sia entrata in una fase nuova, validando il modello e dimostrando la capacità di crescita, e come la priorità ora sia mettere ancora di più al centro “il supporto ai costruttori e la nostra rete di dealer per costruire insieme un ecosistema che integri tecnologia, servizi e territorio”. Cantoni ha spiegato poi che, sempre all’interno del Piano al 2028, Horizon Automotive prevede di generare ulteriore valore per la rete di concessionari attraverso gli ordini di noleggio a lungo termine. Con un “ambizioso” obiettivo: diventare “un canale distributivo aggiuntivo per le case costruttrici”.