Centrosinistra, Fico: "Primarie siano aperte"

“Quello che dico io intanto è che c’è stata alta partecipazione, per il referendum, è questa è una vittoria di tutti, sia chi ha votato Si sia chi ha votato No, perché quando c’è più partecipazione si rafforzano le istituzioni, si rafforza la democrazia. Poi adesso le forze progressiste valuteranno il da farsi anche rispetto alle primarie. Ho sempre detto che se si sceglierà per le primarie dovranno essere aperte e dovranno essere le primarie di popolo. Un bel momento di aggregazione, ma che non legittima in se un candidato o una candidata ma legittima il processo e il percorso politico sui temi programmatici che bisogna portare al governo. L’opposizione deve costruire progetto e programma, quando si andrà al voto noi dovremo essere pronti”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Regione Campania, intervistato a margine del consiglio regionale che ha approvato la legge di bilancio.