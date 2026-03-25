Bif&st 2026, "Il posto dell’anima" in sala 23 anni dopo: “L’attualità della lotta per la dignità del lavoro”

“Il posto dell’anima“, girato nel 2003 da Riccardo Milani, torna nelle sale dal 29 marzo in una versione restaurata, presentata al Bif&st di Bari. È la storia di tre operai, Antonio, Salvatore e Mario, che reagiscono, ciascuno a suo modo, alla notizia della chiusura della fabbrica di pneumatici in cui lavorano. Il film si interroga sul diritto al lavoro, raccontando le diverse reazioni di quando si rischia di perderlo.

A presentare il film restaurato davanti ai 1800 spettatori del teatro Petruzzelli i protagonisti del film, Silvio Orlando, Paola Cortellesi e Michele Placido. Con loro il regista Riccardo Milani, che ha affermato: “Abbiamo realizzato questa pellicola nonostante non fosse semplice farla accettare, farla produrre, metterla in piedi. Ricordo anche delle settimane in meno di riprese che accettai, pur di girarla”.

Milani, conosciuto dal grande pubblico per “Un mondo a parte”, “Come un gatto in tangenziale”, “Grazie, ragazzi” e “La vita va così”, ha svelato anche un dispiacere legato al film: “Ho sempre avuto l’impressione che sia stato meno riconosciuto di quanto meritasse il valore delle interpretazioni. Da Silvio a Paola, a Michele, a Claudio Santamaria, hanno fatto un lavoro pazzesco, che ha dato forza a ‘Il posto dell’anima’”.