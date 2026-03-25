Bif&st 2026, al teatro Petruzzelli di Bari la musica dal vivo di Morricone in "Nuovo Cinema Paradiso"

Tra gli appuntamenti più attesi del Bif&st 2026 in corso a Bari ce n’era uno, realizzato in collaborazione con la Fondazione Petruzzelli, che ha particolarmente emozionato gli spettatori del teatro del capoluogo pugliese. “Nuovo Cinema Paradiso“, capolavoro del 1988 firmato da Giuseppe Tornatore, è infatti stato proiettato su un maxi schermo, mentre l’orchestra diretta dal maestro Pietro Mianiti suonava dal vivo l’indimenticabile colonna sonora di Ennio Morricone. Tra i brani che più hanno commosso il pubblico in sala il “Tema d’Amore“, colonna portante della scena del bacio nel cinema tra il protagonista Salvatore e l’amata Elena. Per questo film, nel 1990 Tornatore vinse il premio Oscar per il miglior film straniero.