Roma ricorda l'eccidio delle Fosse Ardeatine: srotolato lo striscione con i nomi delle vittime

A ottantadue anni dal tragico eccidio del 1944, Roma Capitale rinnova l’impegno civile nel ricordo delle vittime con “335 – Roma ricorda l’eccidio delle Fosse Ardeatine”. L’iniziativa in Piazza del Campidoglio, ha unito istituzioni, mondo accademico, cittadine e cittadini in un percorso di riflessione collettiva tra parole, musica e testimonianze storiche. Srotolato lungo la Cordonata del Campidoglio di un lungo striscione su cui sono riportati i nomi delle 335 vittime e che celebra Roma, Medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza.