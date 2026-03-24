Israele, fumo e sirene a Tel Aviv in seguito all'allarme di uno sbarramento missilistico iraniano

(LaPresse) Un’esplosione e un’alta colonna di fumo si sono verificate nel centro di Tel Aviv. Le autorità non hanno fornito informazioni immediate sull’esplosione. Ciò avviene mentre missili e droni iraniani hanno preso di mira Israele e gli stati arabi del Golfo, proprio mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump affermava che gli Stati Uniti erano in trattative con la Repubblica islamica per porre fine alla guerra. Trump ha anche posticipato la scadenza entro la quale l’Iran dovrebbe aprire lo strategico Stretto di Hormuz alla navigazione marittima o vedere le sue centrali elettriche prese di mira da attacchi aerei, abbassando brevemente i prezzi del petrolio e aumentando le azioni. Il ritardo ha offerto una tregua dopo che gli Stati Uniti e l’Iran si sono scambiati minacce durante il fine settimana di attacchi che avrebbero potuto tagliare l’elettricità a milioni di persone in Iran e nella zona del Golfo e mettere fuori uso gli impianti di desalinizzazione che forniscono acqua potabile a molte nazioni deserte, sollevando al contempo timori di una possibile catastrofe se gli impianti nucleari fossero colpiti. Ma qualsiasi informazione sui colloqui descritti da Trump rimane controversa con l’Iran, che ha negato che si siano svolti colloqui. Israele, nel frattempo, ha attaccato i sobborghi meridionali di Beirut affermando che stava prendendo di mira le infrastrutture utilizzate dal gruppo militante Hezbollah legato all’Iran. Secondo il Ministero della Sanità libanese, uno scoppio in un appartamento residenziale a sud-est della capitale libanese ha ucciso almeno due persone.