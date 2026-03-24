Iran, Steve McCurry: "Conflitto non necessario, è un disastro"

“Penso che quest’ultimo conflitto non fosse davvero necessario. Non sono sicuro che sia stata una cosa saggia da fare. Penso che abbia davvero sconvolto gran parte del commercio e del settore dell’energia. La perdita di vite umane è la tragedia principale in tutta questa storia, ma ha avuto un impatto negativo praticamente su tutto il mondo. Perciò non mi sembra che da questo sia derivato molto di buono. Penso che sia una specie di disastro“. Lo dice a LaPresse il fotografo statunitense di fama mondiale Steve McCurry, a margine di un evento nel Principato di Monaco, interpellato sulla guerra in Iran.