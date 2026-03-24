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martedì 24 marzo 2026

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Cambogia, Tempio dell'XI secolo gravemente danneggiato dopo i combattimenti con la Thailandia

LaPresse
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(LaPresse) Sono passati tre mesi da quando un cessate il fuoco ha posto fine agli aspri combattimenti al confine tra Cambogia e Thailandia, ma il danno lascia cicatrici profonde in un tempio dell’XI secolo in cima a una scogliera di 525 metri nella catena montuosa del Dangrek. I vicini paesi del sud-est asiatico sono in lotta da decenni per il tempio di Preah Vihear, e questo sta mettendo in pericolo l’antico luogo sacro. Costruito dallo stesso impero Khmer che costruì Angkor Wat 160 chilometri a sud-ovest, il tempio è stato dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 2008 ed è considerato un’importante reliquia culturale dai cambogiani. Ma dopo due serie di violenti combattimenti lo scorso anno, gran parte della struttura è danneggiata e i funzionari cambogiani affermano che alcune parti potrebbero essere in pericolo di collasso. Dove un tempo i turisti ammiravano gli elaborati intagli della struttura esposta alle intemperie e una magnifica vista sulle pianure cambogiane, ora ci sono detriti di pietra, crateri di artiglieria e ceneri. Il sito è chiuso al turismo a causa dei muri instabili e della preoccupazione per la presenza di ordigni inesplosi. Le aree sono delimitate e costellate di segnali di pericolo di mine terrestri, un pericolo che i cambogiani conoscono bene dopo decenni di guerra civile terminata alla fine degli anni ’90. Tutti e cinque i principali padiglioni d’ingresso del tempio sono stati danneggiati, tre quasi irriconoscibili, secondo una valutazione dei danni pubblicata a gennaio dal Ministero della Cultura della Cambogia. Un’antica scala settentrionale, restaurata da un progetto di conservazione finanziato dagli Stati Uniti, ha subito gravi danni a causa dei ripetuti bombardamenti.