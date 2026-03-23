Referendum Giustizia, Majorino: "Porta in faccia al governo di Meloni e La Russa"

Pierfrancesco Majorino, consigliere del Partito democratico in Regione Lombardia, festeggia la vittoria del No al referendum sulla Giustizia. “Il messaggio che arriva al governo è molto chiaro e netto, è stata una grande mobilitazione popolare in difesa della Costituzione, una porta in faccia al governo della destra di Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. È un’iniezione di fiducia per il futuro, dobbiamo andare avanti perché è una tappa del cammino”, ha detto da piazza Duomo, a Milano. “Primarie nel campo largo? La cosa più giusta da fare è essere pronti con una chiara idea per il futuro dell’Italia”, ha aggiunto.