Referendum Giustizia, Bachelet: “Gli avversari del Sì nel lungo periodo saranno contenti di non aver vinto”

Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No, festeggia la vittoria al referendum sulla Giustizia. “Possiamo ringraziare il Paese e il Signore che ha illuminato i cuori e le menti degli elettori. Abbiamo difeso l’autonomia, l’indipendenza e l’onore della magistratura di fronte a una campagna di denigrazione inqualificabile”, ha detto in conferenza stampa a Roma. “Pensiamo che questo risultato serva a tutti i cittadini, alla loro uguaglianza di fronte alla legge, e serve anche ai nostri avversari del Sì che nel lungo periodo saranno contenti di non aver vinto”.