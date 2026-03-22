Referendum Giustizia, Marina Berlusconi: "Sì per un'Italia più civile, democratica e moderna"

(LaPresse) Marina Berlusconi ha votato in occasione del referendum sulla Giustizia. “Non è questione di dediche, è questione di esercitare un voto oggi per poter dare un contributo positivo al futuro di questo Paese. È un’occasione che non possiamo farci sfuggire. La dedica è agli italiani, sperando che prevalga il Sì per un’Italia civile, democratica e moderna“, ha detto la presidente di Fininvest e di Mondadori recandosi al seggio, a Milano. “Una dedica a mio padre? Certo, lo farò domani quando si sapranno gli esiti”, ha concluso la primogenita del Cavaliere.