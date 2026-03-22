Referendum Giustizia, seggi aperti dalle 7

Urne aperte in tutta Italia dalle 7 per il referendum sulla riforma della Giustizia che prevede la separazione delle carriere.
“L’importanza di andare a votare è vitale per la democrazia: la speranza è che ci sia una grossa partecipazione popolare al referendum sulla giustizia nonostante la brutta campagna, in attesa che venga eliminato o fortemente rivisto al ribasso il quorum anche sui referendum abrogativi, perché la lezione che arriva dalla storia di questi anni è che il quorum è un ostacolo che di fatto ha tolto ai cittadini la possibilità di esprimersi”. Lo ha detto il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, parlando con la stampa davanti al seggio di Piazza Forlanini a Roma dove ha appena votato.
Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha votato a Verona per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. La Terza carica dello Stato si sta ora recando a Pontida (Bg) per partecipare alle esequie dell’On. Umberto Bossi, presso l’Abbazia di San Giacomo Maggiore.
Per votare al referendum è necessario presentarsi al seggio indicato sulla propria tessera elettorale provvisti di:
- un documento di identità valido
- la tessera elettorale
Sulla scheda elettorale, sotto al quesito, ci saranno due caselle tra cui scegliere:
- quella del Sì per confermare la riforma della magistratura
- quella del No per respingere la riforma della magistratura
Per esprimere il voto sarà sufficiente tracciare una croce sulla casella dell’opzione scelta.
Ecco il testo del quesito referendario: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”.
Urne aperte a partire dalle 7 di stamani per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, al quale potranno partecipare 51.424.729 elettori, di cui 5.477.619 all’estero. I seggi resteranno aperti nel primo nella giornata di oggi fino alle 23, mentre domani, lunedì 23 marzo, le urne riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. Essendo un referendum confermativo, non è richiesto il superamento del quorum. Sulla scheda, di colore verde, gli elettori dovranno rispondere con un Sì o con un No al quesito “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?”. Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. I dati sull’affluenza saranno rilevati alle 12, 19 e 23 di domenica 22 marzo e alle ore 15 di lunedì 23 marzo, quando – concluse le operazioni di voto – comincerà lo spoglio.