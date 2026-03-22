Musica, i BTS tornano con “Arirang”: il comeback live da Gwanghwamun Square a Seul

(LaPresse) Il BTS THE Comeback Live | Arirang ha segnato il grande ritorno dei BTS. Dalla storica Gwanghwamun Square di Seul, l’evento ha celebrato l’uscita del nuovo attesissimo album Arirang, segnando quello che molti definiscono il comeback del decennio. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook hanno conquistato il palco globale con una performance emotiva e simbolica, tra visual spettacolari e coreografie coinvolgenti. La scaletta di 12 brani ha alternato otto nuove tracce dell’album eseguite dal vivo per la prima volta ai grandi successi che hanno segnato la carriera della band. Ambientato tra Gwanghwamun e il Palazzo Gyeongbokgung, lo show ha saputo coniugare la storia e il patrimonio culturale coreano con una produzione contemporanea di altissimo livello, portando il fascino della Corea del Sud a un pubblico globale.