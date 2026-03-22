Funerali Bossi, Castelli: "Lascia eredità culturale e politica che non morirà di sicuro"

(LaPresse) A Pontida, luogo simbolo della vita politica di Umberto Bossi, si sono moltiplicati i ricordi dei suoi sostenitori. Roberto Castelli, ex ministro e fondatore del Partito Popolare del Nord, ha parlato a margine dei funerali del leader scomparso lo scorso giovedì. “Qui a Pontida i ricordi si accavallano. Quello che mi è venuto in mente di più è stata la prima Pontida di tanti anni fa, quando camminavo a fianco di Manuela Bossi, con Renzo nella carrozzina. Sono passati tantissimi anni, ma siamo ancora qui e, come dice lui, ‘mai mulat en dur’”, ha dichiarato Castelli. L’ex ministro ha poi aggiunto: “Bossi lascia un’eredità sia culturale che politica che non morirà di sicuro. Qualcuno la raccoglierà, noi stiamo cercando di raccoglierla, perché l’idea della Padania autonoma non può morire”.