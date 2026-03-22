Umberto Bossi, a Pontida i funerali del fondatore della Lega – La diretta

Tutto pronto a Pontida per i funerali del fondatore della Lega, Umberto Bossi, morto il 19 marzo scorso a 84 anni.
“Bossi, Bossi”, “Padania libera”, “Libertà, libertà”, “Roma ladrona, il Nord non perdona”. Sono alcuni degli slogan urlati nella piazza del Giuramento di Pontida, davanti all’abbazia di San Giacomo, dove alle 12 si terranno i funerali. Sono già centinaia i militanti del Carroccio, con foulard verdi e bandiere della Lega Lombarda con l’Alberto da Giussano, radunati davanti a un maxischermo per assistere alle esequie. Tra i primi big ad arrivare, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il capogruppo al Senato e segretario della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo.
Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, è arrivato nell’abbazia di San Giacomo a Pontida, dove alle 12 inizieranno i funerali del fondatore della Lega, Umberto Bossi. Il ‘Doge’ ha salutato con un abbraccio il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e al suo arrivo sul sagrato è stato accolto degli applausi della folla in attesa davanti al monastero, che ha urlato anche il suo nome.
La sezione di Pontida del Carroccio ha preparato uno striscione in verde con la scritta “Grazie Capo… La tua storia vivrà sempre con noi” che è stato attaccato all’esterno dell’abbazia.
“Io penso che la Lega debba andare avanti sulla strada tracciata, ovviamente, che è quella di pensare a un partito nazionale, però dove all’interno la questione del Nord deve essere ripresa con più forza, con più vigore. La questione settentrionale è ancora aperta. C’è una rivoluzione da concludere ed è quello che noi continueremo a portare avanti. Poi io chiaramente sono rappresentante della Lega Lombarda e su di me grava la grande responsabilità di portare avanti questa battaglia”. Lo ha detto il capogruppo leghista al Senato e segretario della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo, parlando con i cronisti a Pontida, prima dei funerali di Umberto Bossi. “Ho visto uno spot che andò in onda tanti anni fa proprio a proposito delle elezioni politiche, dove” si parlava di “Lega Nord, Lega Centro, Lega Sud. Quindi, il progetto nazionale di autonomia dei territori è sempre stato un po’ nelle nostre corde. Magari i tempi allora non erano ancora maturi, oggi lo sono di più, però di sicuro non ci possiamo dimenticare di quello che è un tema caldo, vivo, che è la questione settentrionale, che purtroppo non è ancora stata risolta e quindi si va avanti su questa strada”, ha aggiunto.