Umberto Bossi, a Pontida i funerali del fondatore della Lega – La diretta

Tutto pronto a Pontida per i funerali del fondatore della Lega, Umberto Bossi, morto il 19 marzo scorso a 84 anni.

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“Bossi, Bossi”, “Padania libera”, “Libertà, libertà”, “Roma ladrona, il Nord non perdona”. Sono alcuni degli slogan urlati nella piazza del Giuramento di Pontida, davanti all’abbazia di San Giacomo, dove alle 12 si terranno i funerali. Sono già centinaia i militanti del Carroccio, con foulard verdi e bandiere della Lega Lombarda con l’Alberto da Giussano, radunati davanti a un maxischermo per assistere alle esequie. Tra i primi big ad arrivare, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il capogruppo al Senato e segretario della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo.