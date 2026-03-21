Usa, l'arresto di Justin Timberlake nel 2024 per guida in stato d'ebrezza: l'artista barcolla davanti agli agenti

La polizia di Sag Harbor, nello Stato di New York, ha rilasciato il video del fermo e poi dell’arresto di Justin Timberlake, famosissimo cantante e attore americano, avvenuto il 18 giugno del 2024 per guida in stato d’ebrezza. Le immagini sono state diffuse in parte censurate dopo una lotta legale con gli avvocati dell’artista che ne volevano bloccare il rilascio perché avrebbe provocato un “danno grave e irreparabile” per il loro assistito. Il video mostra Timberlake in difficoltà nell’affrontare i test di sobrietà. “Sono un po’ nervoso”, dice l’artista. Timberlake si è dichiarato colpevole di guida in stato di ebbrezza nel settembre 2024: il patteggiamento ha ridotto la sua iniziale accusa di reato minore a una violazione del codice della strada non penale.