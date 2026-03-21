Napoli, allarme epatite A: "Numeri superiori alla norma ma non si può parlare di epidemia"

A Napoli è allarme epatite A con 51 persone ricoverate all’Ospedale Cotugno. Raffaele Di Sarno, responsabile del pronto soccorso infettivologico della struttura però cerca di tranquillizzare. “Non si può definire assolutamente un’epidemia, anche se siamo sorpresi dai numeri superiori alla norma. Dopo Natale ci aspettiamo sempre per il consueto consumo di mitili un’impennata di casi di epatite A; questa volta siamo sorpresi – ha spiegato Di Sarno – Al momento nei reparti abbiamo 51 ricoverati e nel nostro pronto soccorso stamattina 9 pazienti già scrinati e fatta subito diagnosi. Sono al momento epatiti non complicate e non destano preoccupazioni. La vaccinazione è una indicazione unica e importantissima, possono farla tutti adulti e bambini è sicura e tranquilla priva di rischi”.