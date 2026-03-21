Iran, Erdogan: "Terrore di Netanyahu minaccia la pace globale"

“Il terrore di Netanyahu continua a minacciare la pace regionale e globale”. Queste la parole pronunciate dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan in occasione di un discorso effettuato durante il primo giorno dell’Eid-al-Fitr nella provincia di Rize. “A Gaza, la rete sionista genocida – ha detto anche Erdogan – continua a ostacolare la consegna degli aiuti umanitari, mietere vittime, seminare distruzione e perpetrare atti di banditismo. Usando la guerra con l’Iran come pretesto, hanno chiuso al culto la nostra prima Qibla, la Moschea di Al-Aqsa“.