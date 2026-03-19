Ucraina, Peskov: "Negoziati trilaterali con Usa e Kiev sono in pausa"

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che i colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti sono stati sospesi “per ragioni comprensibili”. “Non appena se ne presenterà l’occasione e non appena saranno stati coordinati gli impegni di tutte e tre le parti – in primo luogo quelli dei nostri mediatori americani, una volta che questi saranno in grado di dedicare maggiore attenzione alle questioni ucraine – speriamo che questa pausa giunga al termine e che saremo in grado di tenere il prossimo round di negoziati trilaterali”, ha dichiarato Peskov ai giornalisti.

Peskov ha sottolineato che l’Ucraina ha lanciato nuovi attacchi contro una stazione di compressione che serve i gasdotti Turkish Stream e Blue Stream, che trasportano gas naturale russo verso la Turchia. “Costituiscono una minaccia per le rotte energetiche internazionali in un momento in cui i mercati energetici globali sono, a dir poco, instabili”, ha affermato Peskov, aggiungendo che “un’azione così irresponsabile e avventata potrebbe destabilizzare ulteriormente la situazione non solo nella regione, ma in tutto il mondo”.