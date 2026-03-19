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giovedì 19 marzo 2026

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Iran, Hegseth: "Essere leader dell'IRGC o dei Basij sono professioni che oggi non vorrebbe nessuno: sono lavori temporanei"

LaPresse
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Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha dichiarato, durante una conferenza stampa al Pentagono, che “l’ultimo lavoro che chiunque al mondo vorrebbe in questo momento è quello di alto dirigente dell’IRGC (Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche) o dei Basij“. “Sono tutti lavori temporanei”, ha affermato ironicamente Hegseth, facendo riferimento alle recenti uccisioni di Ali Larijani e Gholamreza Soleimani, rispettivamente alto funzionario della sicurezza dell’Iran e capo delle forze paramilitari Basij.