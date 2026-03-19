Cuba, Lucano: "Qui in nome di Riace, non dell'Italia o dell'Europa"

“Io non sono qua in nome dell’Italia o del governo italiano, che non merita questo. Il governo italiano è complice del presidente americano Trump e del premier israeliano Netanyahu e devono sapere che non sono qui per conto del governo italiano”. Così l’europarlamentare Mimmo Lucano, durante la visita all’ospedale pediatrico ‘Ramon Gonzalez Coro’ di L’Avana, dove insieme a una delegazione dell’European Convoy to Cuba ha consegnato una parte degli aiuti umanitari raccolti all’interno della campagna ‘Let Cuba Breathe”. “Non parlo nemmeno a nome dell’Europa – insiste l’europarlamentare – un’Europa che sostiene il governo americano, Netanyahu e tutto quello che sta accadendo nel mondo”. “Io sono qua per conto del mio paese, che è un piccolo paese (Riace, ndr), e una terra dove i medici cubani sono venuti per portare la loro professionalità e la loro solidarietà”, conclude.