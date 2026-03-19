Biennale Venezia, Brugnaro: "Io filo-ucraino ma non siamo in guerra con popolo russo"

“Venezia è una città libera, io sono filo ucraino da sempre, lo sanno tutti. Ho ospitato famiglie ucraine in casa mia. Non c’è dubbio che c’è uno stato che ha aggredito e un altro che è stato aggredito, l’Ucraina. Mai la Biennale sarà un palcoscenico, diamo la possibilità ai popoli di dialogare. Noi non siamo in guerra con nessuno, tanto meno con il popolo russo. I popoli hanno sempre ragione, noi a Venezia facciamo diplomazia e apertura. Continueremo a stringere le mani e le braccia a tutte le persone che vengono in pace. La pace si crea così”. Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in conferenza stampa all’inaugurazione del padiglione centrale della Biennale. “La Russia come Stato che ha invaso l’Ucraina è un problema – ha aggiunto a margine – il popolo russo no. Io sono filo-ucraino, lo sanno tutti. Ho gemellato Venezia a Odessa, dobbiamo lavorare affinché la cultura non sia una censura, noi siamo in una democrazia, vogliamo portare i nostri valori con la Russia e i russi. Credo molto nell’Europa, nella libertà, nella democrazia. Noi dobbiamo rispondere con la democrazia, facciamo parlare tutti, poi le persone capiranno se ci saranno strumentalizzazioni. Abbiamo cercato di rispettare tutte le regole. Della Russia non ho particolare simpatia, ma con il popolo russo non siamo in guerra, anzi dobbiamo dialogare sempre di più. La pace si costruisce con il dialogo e la diplomazia. La Biennale ha fatto bene, senza dubbio, io ho votato”.