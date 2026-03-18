Referendum, Conte: "Governo invoca voto di scambio per mettersi al riparo da inchieste magistrati"

“Questo governo a dicembre ha aumentato le accise e dopo venti giorni con questi sbalzi non è ancora intervenuto contro il caro carburanti. Sono concentrati per una campagna elettorale referendaria dove invocano esplicitamente il voto clientelare, il voto di cambio. Votiamo no al referendum contro la casta dei politici che vuole mettersi al riparo dalle inchieste dei magistrati”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, a margine del suo intervento a un dibattito sulla riforma della giustizia in programma all’Università Federico II di Napoli.