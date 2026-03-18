Libano, missile israeliano fa esplodere un edificio: il video shock

Nelle scorse ore un raid aereo israeliano ha colpito un condominio a Bachoura, nel centro di Beirut, capitale del Libano. Subito dopo l’esplosione, l’edificio è crollato. L’esercito israeliano aveva avvertito i residenti dell’edificio di evacuare circa un’ora prima di raderlo completamente al suolo all’alba. Non sono stati segnalate vittime. Si tratta del quarto attacco all’edificio, dopo che tre raid il 12 marzo non erano riusciti a distruggerlo. L’IDF aveva precedentemente dichiarato di aver preso di mira l’edificio, accusando Hezbollah di avervi depositato “milioni di dollari destinati a finanziare le sue attività”, senza però fornire prove.