Iran, Salvini: "Se la guerra andasse avanti, non ci sarà più carburante"

“Vediamo nel primo mese, cosa succede in Medioriente e in Iran e nello Stretto di Hormutz. Noi speriamo che non si debba andare avanti perché il problema è che se la guerra dovesse andare avanti per tanti mesi il problema non è l’aumento del carburante, il problema è che il carburante non ci sarà più”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, al termine della riunione con le compagnie petrolifere e le associazioni dei gestori, Fegica, Faib e Confesercenti in Prefettura a Milano. “Il ministro dell’economia sta lavorando adesso sul valore di questo intervento, stiamo parlando di diverse centinaia di milioni di euro per un intervento sperimentale della durata di un mese”, ha affermato il leader della Lega. “Se tutti fanno la loro parte, con la regia del governo, avranno un po’ di respiro. Sperando che la guerra non vada avanti per settimane e mesi”, ha aggiunto Salvini.