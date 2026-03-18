Iran, il Cremlino condanna l'uccisione di Ali Larijani "senza riserve"

Mercoledì il Cremlino ha condannato l’uccisione del capo della sicurezza iraniana Ali Larijani attraverso il proprio portavoce, Dmitry Peskov. “Condanniamo con fermezza l’uccisione di membri della leadership iraniana”, ha affermato in conferenza stampa, sottolineando la sovranità e l’indipendenza di Teheran. Peskov si è soffermato anche sulle relazioni tra Russia e leader europei: “Non abbiamo ricevuto da loro alcun segnale che indichi che vogliono avviare un dialogo. Vorrebbero sedersi al tavolo dei negoziati sull’Ucraina, ma non lo riteniamo necessario né opportuno”.