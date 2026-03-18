Iran, attacco israeliano a un checkpoint di Teheran

L’esercito israeliano ha lanciato un raid a un checkpoint di Teheran, mentre proseguono gli attacchi congiunti con gli Stati Uniti in tutto l’Iran. Le conseguenze del raid sono state riprese in un video, diffuso dall’Associated Press. Nelle scorse ore l’esercito israeliano ha dichiarato di aver lanciato nuovi attacchi contro la capitale iraniana. Il tenente colonnello Nadav Shoshani, portavoce dell’esercito dello Stato ebraico, ha dichiarato che Israele ha ha effettuato circa 7.600 attacchi contro l’Iran, neutralizzando l’85% delle sue difese aeree e il 70% dei lanciamissili iraniani. Secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, oltre 1.300 persone sono state uccise in Iran.