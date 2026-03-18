Cannavacciuolo ricorda la nonna appena scomparsa

Antonino Cannavacciulo si lascia andare ai ricordi e racconta di come sua nonna, scomparsa appena dieci giorni fa a 95 anni, lo portasse con sé a comprare la pasta di Gragnano quando era un bambino. Lo chef, ormai volto noto anche in tv grazie a programmi dedicati alla cucina, ne ha parlato sul palco da cui Lidl Italia ha annunciato che proprio Cannavacciulo sarà testimonial della linea di punta dell’insegna di supermercati. “Quella che chiamavo ‘pasta mista’ diventava il giocattolo del bambino. Tornati a casa, mia nonna mi faceva separare i diversi tipi e poi, quando era il momento di cucinarla, lei lametteva di nuovo insieme e io dicevo ‘Come, ci ho impiegato tutto questo tempo per dividerla, non è servito a niente’”, ha ricordato con un sorriso.