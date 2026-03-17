Spagna, inviavano rifiuti pericolosi in Africa: le immagini della merce trasportata nei container

In Spagna la Guardia Civil e il servizio di vigilanza doganale dell’Agenzia delle Entrate hanno smantellato un gruppo criminale responsabile del trasporto illegale di ben 650 tonnellate di rifiuti pericolosi, trasportati in container dal porto di Santa Cruz de Tenerife verso diversi paesi africani. Nell’ambito dell’operazione sono state arrestate 32 persone e sono indagate anche quattro società, con sede a Tenerife, Gran Canaria e Maiorca, per reati contro le risorse naturali e l’ambiente. Le autorità spagnole hanno individuato un continuo traffico di merci che viaggiavano in container via mare, tra il porto di Santa Cruz e diversi paesi africani. Gli indagati nascondevano la loro attività tramite fatture false per evitare l’ispezione della merce o il rifiuto dell’esportazione. In questo modo, inviavano all’estero rifiuti di natura molto diversa, compresi quelli pericolosi, generando un rischio per l’ambiente e per la salute delle persone, sottolinea la Guardia Civil in una nota.