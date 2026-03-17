Lavoro, inclusione e circolarità: a Padova il nuovo laboratorio Quid sostenuto da Reale Foundation

Ogni tessuto racconta una storia, e ogni persona merita di poterla riscrivere. Con questa idea, Quid, impresa sociale veronese attiva nella moda etica e nel Made in Italy sostenibile, insieme a Reale Foundation, fondazione corporate di Reale Group, inaugura oggi la nuova sede del laboratorio produttivo di Padova in Via Sacro Cuore 20/A. Il laboratorio segna un passo concreto verso la costruzione del primo distretto tessile etico e sostenibile del Made in Italy, dove la rigenerazione d ei materiali incontra la valorizzazione delle persone.

Il laboratorio, avviato a inizio 2025 negli spazi del Gruppo Polis, ospita oggi 10 persone inserite in percorsi di inclusione lavorativa, tra cui una coordinatrice, offrendo formazione e opportunità a chi è a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Il progetto è sostenuto principalmente da Reale Foundation e si inserisce in una collaborazione avviata nel 2023, quando ITAS Mutua e Reale Mutua hanno assegnato a Quid il Premio Nazionale Mutualità per il progetto Onelab – INNESTI.

“Questo progetto rappresenta pienamente i valori della nostra società, essere presenti nei territori e dare possibilità di una crescita sostenibile agli stessi. Tutto questo mettendo al centro le persone”, dice a LaPresse Luigi Lana, Presidente di Reale Mutua e Reale Foundation. “Il laboratorio di Quid raggruppa tutti questi valori e dimostra come la collaborazione riusciamo a dare la possibilità a persone più fragili di avere un lavoro ben retribuito e contemporaneamente l’inclusività”.

“Il progetto Quid per noi è un progetto molto speciale perché è un progetto che ha vinto la prima edizione del premio Mutualità, un premio che elaboriamo insieme a ITAS, ed è un progetto che tocca tantissimi punti di quelli che noi intendiamo essere generatori e motori d’impatto”, spiega a LaPresse Virginia Antonini, General Manager di Reale Foundation. “Sul territorio il progetto Quid ha generato moltissime opportunità per le persone che vi hanno voluto accedere e siamo convinti che anche a Padova in un territorio così attento al sociale, così propenso all’attenzione alle persone, come lo è Reale Foundation, potrà avere grandissimo successo”. Oltre a Luigi Lana e Virginia Antonini all’inaugurazione erano presenti anche il Vicesindaco di Padova Antonio Bressa e l’ex campione olimpico Jury Chechi. Durante l’evento è stato anche presentato il bozzetto del murales realizzato da Truly Design, opera di arte urbana che arricchirà le pareti del laboratorio e simboleggia inclusione, collaborazione e l’impatto positivo sul territorio.