Iran, Schlein: "Governo neghi già da ora utilizzo basi a Trump"

“Sulla situazione internazionale chiediamo più chiarezza a questo governo. Devono negare già da ora che, anche in caso di richiesta, diano queste basi per supportare degli attacchi militari unilaterali che violano il diritto internazionale“. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, intervistata a margine della tappa napoletana del tour del PD per il ‘No’ al referendum sulla giustizia. “Il governo dovrebbe subito chiarire che non intende partecipare in alcun modo alla coalizione che Trump vorrebbe costruire per forzare il blocco nello stretto di Hormuz, perché sarebbe un altro modo per farsi trascinare in questa guerra illegale”, ha aggiunto Elly Schlein.