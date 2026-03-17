Iran, Netanyahu: "Da morte Larijani la possibilità di rovesciare il regime"

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un videomessaggio ha affermato che l’eliminazione di Ali Larijani da parte di Israele rientra nell’obiettivo di “destabilizzare” il regime iraniano nell’ambito della continua offensiva aerea condotta insieme agli Stati Uniti, al fine di dare al popolo iraniano “l’opportunità di rimuovere il regime” dal potere.

“Questa mattina abbiamo eliminato Ali Larijani. Ali Larijani è il capo delle Guardie Rivoluzionarie, la banda di criminali che di fatto governa l’Iran. Abbiamo eliminato anche il comandante dei Basij insieme a lui; si tratta dei collaboratori principali di questi criminali, che seminano il terrore per le strade di Teheran e in altre città dell’Iran contro la popolazione. Stiamo operando anche lì, stiamo operando dall’alto con aerei dell’Aeronautica Militare, con droni, e anche lì stiamo agendo. Stiamo minando questo regime nella speranza di dare al popolo iraniano la possibilità di rovesciarlo. Non accadrà dall’oggi al domani, né sarà facile. Ma se persevereremo in questo intento, daremo loro la possibilità di prendere in mano il proprio destino”.