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martedì 17 marzo 2026

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Gran Bretagna, Kate Middleton festeggia San Patrizio con le guardie irlandesi

LaPresse
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La principessa Kate ha fatto visita alle guardie irlandesi alla caserma Mons ad Aldershot, Hampshire, per partecipare alla parata del giorno di San Patrizio. Durante la sua visita, la Principessa del Galles indossava un cappotto e un cappello verdi e ha offerto rametti di trifoglio, il famoso simbolo dell’Irlanda, agli ufficiali, tra cui la mascotte del reggimento irlandese Wolfhound, Seamus. Dopo la tradizionale parata, la principessa Kate ha incontrato i membri dei reggimenti e le loro famiglie e ha posato per una foto di gruppo con le guardie.