Tram deragliato a Milano, legale tranviere: "Non è in condizioni di rendere un interrogatorio"

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il tranviere 60enne dell’Atm di Milano indagato per l’incidente del tram 9 del 27 febbraio in cui 2 persone hanno perso la vita. L’uomo, convocato dalle pm Elisa Calanducci e Corinna Ferrara per fornire la propria versione dei fatti, ha deciso di avvalersi della sua facoltà di non rispondere perché è una “persona provata” che non “è in condizioni di rendere un interrogatorio che poi faremo, non ci vogliamo nascondere”, ha spiegato ai cronisti il suo nuovo legale, nominato da pochi giorni, l’avvocato Mirko Mazzali. “Non c’era traffico dati sul telefono quando è avvenuto l’impatto”, ha sottolineato Mazzali.