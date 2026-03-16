Siria, fondato l'Istituto di polizia femminile

A Damasco, in Siria, è stato fondato il primo Istituto di polizia femminile. Sono 200 le allieve che si sono iscritte e che sognano di diventare agenti al pari dei colleghi uomini. La decisione di aprire alle donne deriva dalla volontà del nuovo governo di includere anche le ragazze nelle forze dell’ordine e nei servizi di sicurezza del Paese dopo i decenni di regime di Assad. Le tirocinanti seguiranno quattro mesi di formazione, che comprende pratiche di polizia, competenze sul campo e studi giuridici.