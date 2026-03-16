Omicidio Paupisi, torna a casa la figlia ferita: era l'unica sopravvissuta alla strage

È tornata a casa Antonia Ocone, la 17enne di Paupisi sopravvissuta alla strage familiare compiuta dal padre Salvatore Ocone il 30 settembre scorso, nella quale persero la vita la madre Elisabetta Polcino e il fratello minore Cosimo, di 15 anni. La ragazza era ricoverata da sei mesi all’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), dove era stata trasferita in condizioni gravissime dopo essere stata colpita alla testa con una grossa pietra, la stessa usata per uccidere moglie e figlio minore. La giovane è stata accolta nel suo paese dall’amministrazione comunale e da numerosi cittadini che hanno voluto festeggiare il suo ritorno a casa dopo il lungo ricovero e il percorso di riabilitazione. Secondo quanto si apprende dal sindaco di Paupisi Antonia sta bene, cammina seppure con difficoltà e riesce a farsi capire. Ad annunciare il ritorno della ragazza è stato proprio il primo cittadino di Paupisi, Salvatore Coletta, con un messaggio pubblico: “Dopo sei lunghi mesi di paura, di attesa, di preghiere e di speranza, Antonia è finalmente tornata a casa. Una ragazzina di soli sedici anni che ha lottato con una forza straordinaria, affrontando il dolore con un coraggio che ha commosso e unito tutta Paupisi”. Antonia, incontrando il sindaco e i cittadini accorsi per accoglierla, ha ringraziato la comunità: “Grazie a tutti per l’amore che mi avete donato”. La ragazza era ricoverata al Neuromed dal giorno della tragedia, quando venne ritrovata agonizzante nelle campagne tra Mirabello e Ferrazzano, in provincia di Campobasso, accanto al fratello ormai morto e al padre. A fine ottobre, secondo un bollettino dell’istituto, la giovane aveva dato segni di miglioramento e risultava “tracheostomizzata, in respiro spontaneo” con parametri vitali stabili e iniziali segni di risveglio. La sua riabilitazione si è conclusa nei giorni scorsi.