Maltempo in Calabria, vento scoperchia tetto capannone nel Catanzarese

Danni a un capannone industriale a causa delle forti raffiche di vento nel Catanzarese. Nelle prime ore della mattinata una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta in località Copanello, nel comune di Stalettì, presso l’azienda di torrefazione “Guglielmo”, dopo che il maltempo ha divelto parte della copertura dello stabilimento. Il vento ha scoperchiato una porzione del tetto del capannone, di oltre 5mila metri quadrati, adibito alla linea di produzione e confezionamento del prodotto finito. I Vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e dei macchinari rimasti esposti alle intemperie, oltre che nel recupero del prodotto già confezionato per limitarne il danneggiamento. Non si registrano persone ferite. Ingenti i danni alla copertura realizzata con pannelli coibentati. Dai primi accertamenti effettuati sul posto, tuttavia, la struttura portante del capannone non risulterebbe aver subito compromissioni strutturali.