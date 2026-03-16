Famiglia nel bosco, La Russa: "Vedrò i genitori il 25 marzo"

“Mi sono divertito molto a leggere una polemica su una non notizia: diversi esponenti della sinistra, alcuni noti, alcuni a me non noti, hanno ritenuto di polemizzare sulla base di una notizia del quotidiano ‘Il Centro’ che dava con una certa rilevanza l’informazione che avrei incontrato un mercoledì, senza precisare la data, mercoledì diceva, i genitori degli sfortunati bambini della cosiddetta famiglia del bosco che è su tutti i giornali. È esattamente vero che ho espresso alla famiglia la mia solidarietà; dice il giornale ed è vero che su questo tema sono stato sempre molto moderato e esattamente vero che li vedrò, ma non questo mercoledì perché come tutti sanno questo mercoledì non c’è aula, non sarò a Roma e sono come tutti in attesa della data referendaria anche volendo per fare campagna referendaria, ma la cosa che mi ha veramente stupito è l’acrimonia per un eventuale visita adesso come in un’altra data, quasi che il presidente del Senato debba chiedere scusa o addirittura il permesso a lor signori per incontrare privatamente chi ritiene”. Lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa in un video postato sui social. “Se ne facciano una ragione, la notizia la dò e la confermo ora, li vedrò i genitori degli sfortunati bambini della vicenda del bosco, mercoledì prossimo, con buona pace delle polemiche inutili”, aggiunge.